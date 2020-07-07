***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
07.07.2020 16:34
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin hazırlanmış olan "Yatırımcı Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856010
BIST
16:32119.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 523,69
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:326,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:327,7683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:32393,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 393,39
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|53.647.082
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|5.897.894
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.127.513
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|115.394.532
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|235.323.581
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|82.061.740
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|KRDMA
|4,30
|15.249.430
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,24
|3.370.091.620
|% 4,67
|
|ODAS
|2,90
|1.507.719.134
|% 2,11
|
|TKFEN
|17,90
|1.312.385.567
|% 0,51
|
|GARAN
|8,34
|1.260.285.520
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,25
|787.843.013
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,24
|3.370.091.620
|% 4,67
|
|ODAS
|2,90
|1.507.719.134
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|647.340.443
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,76
|502.850.664
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,23
|601.478.065
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5810
|8,6240
|% 0,42
|
|Frank
|7,2622
|7,3060
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,07
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.567
|-4,10
|
|Tam
|2.623
|2.634
|-4,20
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|-2,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|-0,29
|
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