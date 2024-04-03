***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
03.04.2024 11:50
***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2024 - 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin hazırlanmış olan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266196
BIST
'
15:438.957
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -83,45
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4331,9411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1059
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4334,4338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1158
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:432.333,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -17,04
|Açılış
|: 2.333,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PATEK
|117,70
|653.317.931
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.473.775.336
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|FONET
|28,32
|231.678.004
|% 9,94
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|964.150.960
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.308.316
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.528.618
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|8.123.248.540
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,67
|4.203.917.910
|% 2,10
|
|SAHOL
|81,45
|2.951.687.551
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.728.274.776
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,90
|2.674.495.118
|% -6,77
|
|ZOREN
|5,50
|2.728.274.776
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,67
|4.203.917.910
|% 2,10
|
|PEKGY
|10,09
|964.150.960
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,05
|776.293.512
|% 1,12
|
|YKBNK
|27,80
|2.330.377.052
|% -4,20
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9359
|31,9411
|% -0,33
|
|Euro
|34,4244
|34,4338
|% -0,34
|
|Sterlin
|39,9747
|40,1750
|% -1,44
|
|Frank
|34,9764
|35,1517
|% -1,51
|
|Riyal
|8,4766
|8,5191
|% -1,39
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,36
|26,39
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,91
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,67
|89,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.272,38
|2.272,73
|% 0,66
|