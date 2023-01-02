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***KATVK* *VKF*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.01.2023 16:58
***KATVK* *VKF*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Eksun Gıda Tarım San. Tic. A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 500.000.000.-TL (BeşYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvurumuz, Kurulun 29.12.2022 tarih ve 77/1859 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092218


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