KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÖMER FAİK YILMAZ 136787 TRY 88,2497AYŞE KARAUSTA 5.812,965 TRY 3,7503AYŞE KUTBAY 6200 TRY 4BÜNYAMİN KALYONCU 1550 TRY 1SERAP BİLİR 1550 TRY 1ABDULLAH AKTAŞ 1550 TRY 1MUSTAFA METİN UTKAN 1550 TRY 1TOPLAM 155000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930537BIST