KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.12.2021 14:30
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÖMER FAİK YILMAZ 125317 TRY 80,8497
AYŞE KARAUSTA 5813 TRY 3,750
AYŞE KUTBAY 6200 TRY 4
YASEMİN YILMAZ YETİM 6200 TRY 4
MEHMET HAKAN YILMAZ 6200 TRY 4
BÜNYAMİN KALYONCU 1550 TRY 1
SERAP BİLİR 1550 TRY 1
MUSTAFA METİN UTKAN 1550 TRY 1
BUKET YILMAZ 155 TRY 0,1
FERHAT ÖZEL 155 TRY 0,1
MUSTAFA TATLIDİL 155 TRY 0,1
AYHAN ÖZTÜRK 155 TRY 0,1
TOPLAM 155000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYŞE KARAUSTA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu, Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM 3.7503
ÖMER FAİK YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu, Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM 80.8497
SERAP BİLİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986349
BIST
15:491.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:4911,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,3155
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:4912,7857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3462
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:49655,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 17,39
|Açılış
|: 655,65
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:47
|BAGFS
|17,38
|10.299.344
|% 10,00
|
|ISKPL
|5,39
|76.385.842
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.569.584
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,23
|52.927.951
|% -9,32
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,73
|1.686.021.845
|% 0,09
|
|THYAO
|20,94
|1.634.745.195
|% -0,85
|
|EREGL
|28,72
|1.526.361.468
|% 1,20
|
|SASA
|49,96
|1.372.486.792
|% 4,96
|
|SISE
|13,66
|1.205.903.739
|% -1,01
|
|YKBNK
|3,63
|970.944.438
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,22
|508.055.064
|% 0,00
|
|GARAN
|11,73
|1.686.021.845
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,47
|1.202.310.143
|% 0,42
|
|ODAS
|1,37
|126.645.900
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2803
|11,3011
|% 2,82
|
|Euro
|12,7572
|12,8008
|% 2,90
|
|Sterlin
|15,0705
|15,1461
|% 2,53
|
|Frank
|12,2171
|12,2907
|% 2,58
|
|Riyal
|2,9936
|3,0086
|% 2,58
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,63
|
|Altın Gr.
|655
|655
|16,73
|
|Cumhuriyet
|4.431
|4.498
|-24,00
|
|Tam
|4.407
|4.524
|-29,14
|
|Yarım
|2.130
|2.188
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.068
|1.094
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,25
|0,12
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,07
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02CANTE
Yüzde 7.17 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 264 adet işlem
-
16:01HEKTS
Yüzde 7.71 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 615, 911 adet işlem
-
16:00ARENA
Yüzde 5.17 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 120 adet işlem
-
15:59ZELOT
Yüzde 4.16 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 537, 904 adet işlem
-
15:58XU100
Endeks 1, 901 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 22, 532.00 milyon TL de