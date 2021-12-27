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KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2021 14:30
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÖMER FAİK YILMAZ 125317 TRY 80,8497
AYŞE KARAUSTA 5813 TRY 3,750
AYŞE KUTBAY 6200 TRY 4
YASEMİN YILMAZ YETİM 6200 TRY 4
MEHMET HAKAN YILMAZ 6200 TRY 4
BÜNYAMİN KALYONCU 1550 TRY 1
SERAP BİLİR 1550 TRY 1
MUSTAFA METİN UTKAN 1550 TRY 1
BUKET YILMAZ 155 TRY 0,1
FERHAT ÖZEL 155 TRY 0,1
MUSTAFA TATLIDİL 155 TRY 0,1
AYHAN ÖZTÜRK 155 TRY 0,1
TOPLAM 155000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYŞE KARAUSTA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu, Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM 3.7503
ÖMER FAİK YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu, Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM 80.8497
SERAP BİLİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986349


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ISKPL 5,39 76.385.842 % 10,00  
QNBFL 86,35 376.973 % 10,00  
PRKAB 44,48 16.985.747 % 9,99  
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Altın Gr. 655 655 16,73  
Cumhuriyet 4.431 4.498 -24,00  
Tam 4.407 4.524 -29,14  
Yarım 2.130 2.188 -14,10  
Çeyrek 1.068 1.094 -7,04  
Gümüş.Ons 22,73 22,78 -0,22  
Gümüş Gr. 8,24 8,25 0,12  
B. Petrol 75,72 75,72 -0,07  
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