KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÖMER FAİK YILMAZ 125317 TRY 80,8497AYŞE KARAUSTA 5813 TRY 3,750AYŞE KUTBAY 6200 TRY 4YASEMİN YILMAZ YETİM 6200 TRY 4MEHMET HAKAN YILMAZ 6200 TRY 4BÜNYAMİN KALYONCU 1550 TRY 1SERAP BİLİR 1550 TRY 1MUSTAFA METİN UTKAN 1550 TRY 1BUKET YILMAZ 155 TRY 0,1FERHAT ÖZEL 155 TRY 0,1MUSTAFA TATLIDİL 155 TRY 0,1AYHAN ÖZTÜRK 155 TRY 0,1TOPLAM 155000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AYŞE KARAUSTA Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu, Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM 3.7503ÖMER FAİK YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu, Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM 80.8497SERAP BİLİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986349BIST