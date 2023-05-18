***KAYSE* *BIENY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.05.2023 09:14
***KAYSE******BIENY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIENY, KAYSE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., BIENY.E işlem koduyla 18/05/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 42,80 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL). Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., KAYSE.E işlem koduyla 18/05/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 16,27 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152172
BIST
11:314.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,63
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3119,7882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3121,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:311.256,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.256,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|4.985.065
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.169.562
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.169.562
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.169.562
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|413.387.337
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,60
|55.878.005
|% -8,97
|
|CWENE
|125,30
|587.333.134
|% -6,98
|
|EUPWR
|79,75
|784.146.387
|% -5,45
|
|ONCSM
|72,05
|128.181.661
|% -5,20
|
|THYAO
|135,90
|2.056.945.839
|% -0,88
|
|ASTOR
|49,48
|994.886.430
|% -4,66
|
|KCHOL
|80,00
|962.305.943
|% -1,36
|
|AKBNK
|15,52
|888.316.338
|% -0,39
|
|ISCTR
|11,18
|882.372.136
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,42
|587.028.336
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,18
|882.372.136
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,40
|620.554.099
|% 0,43
|
|AKBNK
|15,52
|888.316.338
|% -0,39
|
|ZOREN
|4,80
|208.280.025
|% 2,56
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7849
|19,7890
|% 0,16
|
|Euro
|21,4075
|21,4380
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,5412
|24,6643
|% -0,20
|
|Frank
|21,8955
|22,0274
|% -0,00
|
|Riyal
|5,2600
|5,2864
|% 0,17
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-7,41
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.427
|4.558
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.272
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,89
|14,91
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,30
|