***KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
17.05.2023 17:00
***KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Kayseri Şeker Fabrikası payları, 18/05/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST Katılım Tüm ve BIST Kayseri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 706.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KAYSERI SEKER FABRIKASI XUTUM 18/05/2023
KAYSERI SEKER FABRIKASI XTUMY 18/05/2023
KAYSERI SEKER FABRIKASI XYLDZ 18/05/2023
KAYSERI SEKER FABRIKASI XHARZ 18/05/2023
KAYSERI SEKER FABRIKASI XUSIN 18/05/2023
KAYSERI SEKER FABRIKASI XGIDA 18/05/2023
KAYSERI SEKER FABRIKASI XKTUM 18/05/2023
KAYSERI SEKER FABRIKASI XSKAY 18/05/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151996
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0434
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.258,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.258,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7572
|19,7611
|% 0,22
|
|Euro
|21,4285
|21,4460
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5892
|24,7125
|% 0,16
|
|Frank
|21,8920
|22,0239
|% -0,11
|
|Riyal
|5,2518
|5,2781
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.453
|4.582
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.284
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|1,59
|