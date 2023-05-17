***KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KAYSE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KAYSE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKayseri Şeker Fabrikası payları, 18/05/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST Katılım Tüm ve BIST Kayseri endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 706.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKAYSERI SEKER FABRIKASI XUTUM 18/05/2023KAYSERI SEKER FABRIKASI XTUMY 18/05/2023KAYSERI SEKER FABRIKASI XYLDZ 18/05/2023KAYSERI SEKER FABRIKASI XHARZ 18/05/2023KAYSERI SEKER FABRIKASI XUSIN 18/05/2023KAYSERI SEKER FABRIKASI XGIDA 18/05/2023KAYSERI SEKER FABRIKASI XKTUM 18/05/2023KAYSERI SEKER FABRIKASI XSKAY 18/05/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151996BIST