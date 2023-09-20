***KAYSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2023 12:37
***KAYSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAYSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196394
BIST
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12:467.836
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 52,15
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.820
En Yüksek
7.898
12:4627,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0414
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9665
12:4628,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1086
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
12:461.677,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.677,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler12:44
|ISBTR
|265.358,80
|1.061.435
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|91.296.881
|% 9,99
|
|UFUK
|77,60
|11.167.995
|% 9,99
|
|TARKM
|209,30
|16.209.448
|% 9,98
|
|IDEAS
|65,55
|37.109.541
|% 9,98
|
|LIDER
|122,40
|103.402.979
|% -10,00
|
|PEGYO
|8,37
|73.412.451
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|10.082.888
|% -9,98
|
|INGRM
|439,60
|339.547.960
|% -9,64
|
|KUTPO
|74,15
|74.178.782
|% -4,75
|
|THYAO
|223,60
|4.795.759.704
|% 2,29
|
|ISCTR
|22,72
|2.831.833.708
|% 3,18
|
|YKBNK
|16,57
|2.430.123.214
|% 2,86
|
|ALARK
|124,50
|2.254.328.883
|% -1,03
|
|KOZAL
|28,36
|1.973.339.588
|% 1,29
|
|YKBNK
|16,57
|2.430.123.214
|% 2,86
|
|ISCTR
|22,72
|2.831.833.708
|% 3,18
|
|EKGYO
|7,94
|635.799.030
|% 0,63
|
|SKBNK
|5,73
|447.642.807
|% 2,69
|
|CEMAS
|4,57
|332.478.931
|% 8,55
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0347
|27,0433
|% 0,14
|
|Euro
|28,9353
|28,9444
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3479
|33,5152
|% -0,09
|
|Frank
|30,0179
|30,1988
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,08
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-1,35
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|11.308
|11.479
|-22,00
|
|Tam
|11.074
|11.144
|-22,00
|
|Yarım
|5.554
|5.595
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|0,05
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|-1,10
|