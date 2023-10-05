***KAYSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2023 14:17
***KAYSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAYSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199962
BIST
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14:338.248
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -85,03
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3327,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0218
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3329,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1152
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:331.613,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.613,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TETMT
|2.228,90
|20.676.674
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|342.107.987
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.600.141
|% -8,67
|
|MANAS
|11,09
|169.623.075
|% -7,97
|
|COSMO
|171,10
|56.246.460
|% -7,91
|
|LINK
|104,00
|12.796.027
|% -7,14
|
|THYAO
|235,40
|5.394.944.439
|% -1,30
|
|TUPRS
|147,60
|4.175.084.542
|% -0,14
|
|ZOREN
|6,75
|3.776.958.982
|% -3,71
|
|PETKM
|22,04
|3.581.838.060
|% 0,18
|
|YKBNK
|18,04
|3.336.017.797
|% -0,06
|
|ZOREN
|6,75
|3.776.958.982
|% -3,71
|
|EKGYO
|7,95
|2.351.509.745
|% -0,62
|
|YKBNK
|18,04
|3.336.017.797
|% -0,06
|
|PETKM
|22,04
|3.581.838.060
|% 0,18
|
|ADESE
|2,42
|399.834.507
|% -6,92
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5440
|27,5505
|% 0,08
|
|Euro
|29,0804
|29,1013
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,3251
|33,4922
|% -0,05
|
|Frank
|29,9781
|30,1587
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3243
|7,3611
|% -0,01
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,23
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|0,29
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.862
|10.956
|-46,00
|
|Yarım
|5.448
|5.495
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.747
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,66
|18,70
|0,07
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-1,30
|