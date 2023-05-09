***KAYSE* *GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
09.05.2023 14:27
***KAYSE******GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148641
BIST
16:344.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -44,57
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.516
16:3419,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0184
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5202
En Düşük
19,4689
16:3421,3747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0820
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:341.271,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.271,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:32
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.812.019
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.240.490
|% -9,98
|
|CWENE
|118,30
|3.124.972.316
|% -9,90
|
|SEKFK
|7,38
|40.354.246
|% -9,45
|
|NETAS
|24,04
|122.751.866
|% -9,15
|
|ISCTR
|12,06
|4.384.459.263
|% 2,99
|
|KCHOL
|85,60
|3.547.979.782
|% 6,20
|
|CWENE
|118,30
|3.124.972.316
|% -9,90
|
|THYAO
|129,70
|3.080.491.310
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,70
|2.605.294.216
|% 1,27
|
|ISCTR
|12,06
|4.384.459.263
|% 2,99
|
|YKBNK
|10,24
|2.143.343.084
|% 3,33
|
|AKBNK
|16,70
|2.605.294.216
|% 1,27
|
|SKBNK
|2,25
|273.171.059
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,46
|642.352.118
|% -1,62
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5120
|19,5161
|% 0,07
|
|Euro
|21,3753
|21,3811
|% -0,35
|
|Sterlin
|24,4906
|24,6134
|% -0,18
|
|Frank
|21,7469
|21,8780
|% -0,40
|
|Riyal
|5,1879
|5,2139
|% 0,07
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|
Seans Raporu
16:32
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16:47CVKMD
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16:44XU100
Endeks 4, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 45, 090.00 milyon TL de
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16:44ASTOR
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 42.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 275, 805 adet işlem
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16:42KLGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 000, 815 adet işlem