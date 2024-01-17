***KAYSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.01.2024 15:04
***KAYSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241053
BIST
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16:068.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -3,65
|Açılış
|: 7.999
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|Önceki Kapanış
|: 8.032
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7.983
En Yüksek
8.053
16:0630,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0391
|Açılış
|: 30,2600
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|Önceki Kapanış
|: 30,1900
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30,1536
En Düşük
29,9533
16:0632,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 32,8800
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|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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En Düşük
32,5668
16:061.964,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.963,67
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|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
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1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MEGMT
|39,82
|1.626.975.704
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|53.635.379
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|75.436.881
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|515.178.865
|% 9,99
|
|AYCES
|924,50
|142.445.318
|% 9,99
|
|MTRKS
|44,80
|29.023.024
|% -32,12
|
|SEKUR
|27,00
|9.643.287
|% -8,47
|
|SNPAM
|103,00
|5.016.492
|% -6,36
|
|HATEK
|13,29
|36.437.804
|% -6,14
|
|AGROT
|15,30
|232.973.755
|% -5,56
|
|THYAO
|253,50
|6.078.221.148
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,86
|4.384.429.581
|% 2,62
|
|AKBNK
|41,92
|2.426.103.722
|% 0,29
|
|YKBNK
|22,10
|2.138.530.919
|% -0,72
|
|EREGL
|43,60
|2.095.399.665
|% -1,58
|
|ISCTR
|25,86
|4.384.429.581
|% 2,62
|
|EKGYO
|8,57
|1.421.251.863
|% 2,15
|
|SKBNK
|5,17
|544.643.837
|% -0,58
|
|YKBNK
|22,10
|2.138.530.919
|% -0,72
|
|AKFGY
|1,88
|121.803.321
|% -1,05
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1329
|30,1416
|% 0,13
|
|Euro
|32,7869
|32,8011
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,0695
|38,2605
|% 0,42
|
|Frank
|34,7196
|34,9288
|% -0,25
|
|Riyal
|8,0156
|8,0558
|% 0,17
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|894,33
|895,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|933,83
|937,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,83
|76,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,64
|2.026,97
|% 0,66
|