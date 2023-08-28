***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.05.2023-30.04.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.08.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 28.08.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muahasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap döneminin bağımsız denetçisi ve topluluk denetçisi olarak onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189946BIST