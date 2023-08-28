***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.08.2023 16:49
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.05.2023-30.04.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.08.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 28.08.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muahasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklıklarının 01.05.2023 tarihinde başlayan özel hesap döneminin bağımsız denetçisi ve topluluk denetçisi olarak onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189946
BIST