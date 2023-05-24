***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 23/05/2023 tarih ve 2023/10 sayılı toplantısında SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının kabul edilmesine ve kurumsal internet sitemiz olan www.kayseriseker.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153312BIST