***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.06.2023 18:11
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesi
Rapor Tarihi
16.06.2023
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 30.04.2023 itibariyle değerlemesi yapılan ve 16.06.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilen 2023REV233, 2023REV234, 2023REVB138, 2023REVB145 numaralı değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 30.04.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159506
BIST
17:595.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,36%
|| -20,00
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5923,6221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0255
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5925,8553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0082
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:591.486,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.486,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKME
|17,60
|39.288.690
|% 10,00
|
|AVHOL
|66,55
|106.208.343
|% 10,00
|
|ATSYH
|67,65
|6.147.231
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|115.808.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.318.544
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|1.148.780
|% -10,00
|
|IDEAS
|31,36
|55.301.769
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.486.838
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|18.109.421
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.158.612
|% -9,95
|
|THYAO
|180,70
|8.564.601.998
|% -1,26
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EREGL
|36,82
|3.081.727.616
|% 0,60
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|YKBNK
|12,80
|4.500.260.240
|% -1,46
|
|EKGYO
|7,20
|1.890.629.092
|% 0,42
|
|AKBNK
|18,89
|4.539.779.301
|% -1,77
|
|ISCTR
|13,42
|2.885.530.990
|% -2,75
|
|KLGYO
|2,92
|337.954.002
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6010
|23,6090
|% -0,16
|
|Euro
|25,8051
|25,8134
|% -0,19
|
|Sterlin
|30,2092
|30,3607
|% 0,18
|
|Frank
|26,3151
|26,4736
|% -0,43
|
|Riyal
|6,2762
|6,3076
|% -0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|1,15
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.801
|4.886
|2,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,31
|0,13
|
|B. Petrol
|76,20
|76,20
|0,53
|
Seans Raporu
17:59
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17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
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17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
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17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem