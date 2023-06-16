***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesiRapor Tarihi16.06.2023AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 30.04.2023 itibariyle değerlemesi yapılan ve 16.06.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilen 2023REVB139, 2023REVB140 numaralı değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 30.04.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159513BIST