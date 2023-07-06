***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.07.2023 18:50
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kullanım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesi
Rapor Tarihi
06.07.2023
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan kullanım amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 30.04.2023 itibariyle değerlemesi yapılan ve 06.07.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilen 2023REV296 - 2023REV319 ve 2023REVB193 numaralı değerleme raporu ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 30.04.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166607
BIST
'
18:056.141
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,38
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
18:0526,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0054
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
18:0528,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1725
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
18:051.602,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.602,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.003,30
|135.792.442
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.667.332
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.320.386
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|36.013.531
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|66.902.048
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|59.745.616
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,30
|130.207.169
|% -9,07
|
|MERIT
|50,00
|62.557.800
|% -6,72
|
|BRMEN
|2,17
|1.045.384
|% -5,24
|
|ARASE
|51,20
|208.589.750
|% -4,30
|
|THYAO
|216,60
|11.000.700.721
|% 0,05
|
|TUPRS
|88,05
|4.793.607.403
|% 4,02
|
|ASTOR
|77,85
|4.694.031.132
|% 9,96
|
|SISE
|46,70
|4.339.101.886
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,94
|3.815.258.728
|% 1,40
|
|YKBNK
|13,02
|3.754.112.853
|% -1,81
|
|ISCTR
|13,92
|2.770.561.044
|% -2,32
|
|ODAS
|8,42
|1.490.178.113
|% 6,99
|
|AKBNK
|20,46
|3.332.091.613
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0603
|26,1239
|% 0,22
|
|Euro
|28,3756
|28,4100
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,1162
|33,2823
|% 0,27
|
|Frank
|29,0039
|29,1786
|% 0,36
|
|Riyal
|6,9334
|6,9682
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.602
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.389
|10.652
|58,00
|
|Yarım
|5.203
|5.351
|30,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.675
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|19,01
|19,04
|-0,36
|
|B. Petrol
|76,16
|76,16
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
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17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem