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***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

24.05.2023 13:34
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz paylarının halka arzı süreci tamamlanmış olup halka arz sonuçları 15/05/2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.
  
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23/05/2023 tarih ve 2023/09 sayılı toplantısında, sermaye artırımı işlemleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasına müteakip sermaye artırım işleminin tamamlanması amacıyla Kayseri Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde gerekli süreçler başlatılmıştır.
  
Kamuoyuna duyurulur.
  
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153311


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