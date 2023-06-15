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***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15.06.2023 18:07
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 23/05/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 600.000.000 TL den 706.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1 (c) ve (ç) maddeleri kapsamında genel kurul kararı aranmaksızın tescil edilmesi gereken Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'ncı maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla 24.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru, Kurul'un  E-29833736-105.01.01.01-38277 sayılı ve 06.06.2023 tarihli yazısı ile onaylanmış ve ilgili yazı Şirketimize 13.06.2023 tarihinde ulaşmıştır. Spk izin yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesi tadil metni Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 15.06.2023 tarihli ve 10853 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159134


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