***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.06.2023 09:01
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 15/06/2023 15/06/2023 10853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159297
BIST
10:015.518
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,38
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.509
En Yüksek
5.527
10:0123,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0277
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6847
En Düşük
23,4480
10:0125,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0450
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
10:011.492,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.492,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.494,56
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler10:01
|PASEU
|33,26
|5.992.321
|% 9,99
|
|FORTE
|16,12
|3.247.713
|% 9,96
|
|COSMO
|87,00
|3.641.927
|% 9,57
|
|METUR
|6,75
|4.615.907
|% 8,17
|
|ATLAS
|3,50
|8.309.354
|% 7,03
|
|IHAAS
|144,40
|45.396.116
|% -5,25
|
|EUHOL
|1,95
|52.572.905
|% -1,52
|
|GLRYH
|8,81
|191.450
|% -1,12
|
|MEPET
|4,80
|110.794
|% -0,83
|
|LUKSK
|26,60
|162.845
|% -0,82
|
|THYAO
|183,40
|7.453.102.126
|% 0,22
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|TUPRS
|74,65
|1.779.070.203
|% 0,34
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|261.989.605
|% 0,38
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6699
|23,6753
|% 0,12
|
|Euro
|25,9027
|25,9085
|% 0,17
|
|Sterlin
|30,2105
|30,3620
|% 0,18
|
|Frank
|26,4463
|26,6056
|% 0,07
|
|Riyal
|6,2925
|6,3241
|% 0,05
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|3,51
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.772
|4.885
|1,00
|
|Çeyrek
|2.386
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,11
|