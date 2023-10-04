***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.10.2023 15:19
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.05.2023 – 31.07.2023 dönemine ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini içeren yatırımcı sunumu açıklama ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. İlgili sunuma şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.kayseriseker.com.tr adresinden de ulaşılabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199469
BIST
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16:298.437
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -76,30
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2927,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1334
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2929,0216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2467
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
16:291.617,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.617,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ICUGS
|9,02
|4.957.869
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|19.515.154
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.946.851
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|POLTK
|7.250,00
|66.080.052
|% -6,43
|
|THYAO
|241,50
|6.232.903.665
|% -2,50
|
|PETKM
|22,42
|5.500.571.469
|% 2,84
|
|TUPRS
|149,90
|5.217.016.578
|% -3,29
|
|EREGL
|44,68
|4.083.406.469
|% -0,09
|
|ZOREN
|7,57
|3.504.411.041
|% 9,87
|
|ZOREN
|7,57
|3.504.411.041
|% 9,87
|
|PETKM
|22,42
|5.500.571.469
|% 2,84
|
|ADESE
|2,60
|510.696.633
|% 8,33
|
|KATMR
|2,90
|566.664.339
|% 8,21
|
|ODAS
|14,22
|2.470.925.100
|% 2,01
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5638
|27,5691
|% 0,49
|
|Euro
|29,0106
|29,0216
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,4245
|33,5922
|% 0,94
|
|Frank
|29,9954
|30,1761
|% 0,87
|
|Riyal
|7,3278
|7,3645
|% 0,24
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,50
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.882
|10.974
|14,00
|
|Yarım
|5.458
|5.504
|7,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,83
|18,86
|0,13
|
|B. Petrol
|89,33
|89,33
|-1,59
|
Seans Raporu
16:29
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16:40
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16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 42 kaybederek (% -0.88 ) 7, 360
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16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, YESIL, GEREL, DMRGD, HATSN, KUVVA, AKENR, ZOREN, FONET, QNBFL
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16:40
ZOREN, ADGYO, EGEPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:40
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