***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
21.03.2024 16:55
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi gereğince hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261083
BIST
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18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.193
18:0531,8987
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,4727
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,7497
18:0534,7781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,6051
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,6037
18:052.227,26
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -46,62
|Açılış
|: 2.227,26
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.219,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8999
|31,9162
|% -1,41
|
|Euro
|34,7397
|34,7971
|% -1,66
|
|Sterlin
|41,3505
|41,5578
|% -2,20
|
|Frank
|36,3545
|36,5367
|% -2,50
|
|Riyal
|8,7050
|8,7487
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,70
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|910,63
|911,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,44
|1.008,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,39
|85,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,99
|2.171,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
-
17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında