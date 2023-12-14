***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.12.2023 14:52
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.05.2023-31.10.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.05.2023-30.04.2024 Özel Hesap Dönemi 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/12/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.05.2023 – 31.10.2023 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Ekteki gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225795
BIST