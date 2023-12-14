***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.05.2023-31.10.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteMimarsinan Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni01.05.2023-30.04.2024 Özel Hesap Dönemi 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki OlarakMali Tablonun Verilme Tarihi14/12/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.05.2023 – 31.10.2023 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi'nin ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Ekteki gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225795BIST