***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği çerçevesinde oluşturulanKar Dağıtım Politikası,Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182338BIST