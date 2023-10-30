***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş 2023 yılı derecelendirme çalışmaları sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'yüksek kredi kalitesine sahip, yatırım yapılabilir"' düzey olan A- (tr). Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J2 (tr)" ve notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak üst sınır olan 'BB' olarak belirlenmiştir. Şirketimizin güncel tüm notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211445BIST