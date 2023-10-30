***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.10.2023 16:07
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş 2023 yılı derecelendirme çalışmaları sonucunda şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'yüksek kredi kalitesine sahip, yatırım yapılabilir"' düzey olan A- (tr). Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J2 (tr)" ve notlara ilişkin görünümleri ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak üst sınır olan 'BB' olarak belirlenmiştir. Şirketimizin güncel tüm notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211445
BIST
'
18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1076
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2345
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.817,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ISGSY
|25,52
|11.326.172
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2615
|28,2782
|% 0,40
|
|Euro
|30,0042
|30,0210
|% 0,79
|
|Sterlin
|34,2589
|34,4308
|% 0,64
|
|Frank
|31,2255
|31,4136
|% 0,46
|
|Riyal
|7,5123
|7,5500
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|-7,90
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.818
|0,57
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.955
|12.075
|27,00
|
|Yarım
|5.996
|6.062
|13,00
|
|Çeyrek
|2.989
|3.031
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,22
|0,26
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|-2,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 6.65 oranında artışla 190.90 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 299 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 25 artarak (% 0.42 ) 6, 695
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, DOFER, PSDTC, YAPRK, MARKA, VERTU, CRFSA, GLCVY, KENT, TURGG
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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17:58
PNLSN, GEREL, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında