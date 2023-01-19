***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKayseri Şeker olarak Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Awards 2022'de SUKUK ihracında "Yılın En Yaratıcı İşlemi" kategorisinde ödül almaya hak kazanmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103196BIST