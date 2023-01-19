***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2023 16:47
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kayseri Şeker olarak Islamic Finance News tarafından düzenlenen IFN Awards 2022'de SUKUK ihracında "Yılın En Yaratıcı İşlemi" kategorisinde ödül almaya hak kazanmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103196
BIST
17:595.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,03
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
17:5918,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
17:5920,3307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0431
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
17:591.158,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.158,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.159,32
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler17:57
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.799.237
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.203.905
|% 9,98
|
|PKART
|26,04
|16.331.882
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,64
|9.445.880
|% 9,97
|
|PRDGS
|9,29
|541.766.375
|% -9,98
|
|EUHOL
|2,29
|223.256.923
|% -8,40
|
|ARMDA
|306,00
|24.572.453
|% -8,03
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,12
|86.577.741
|% -5,80
|
|THYAO
|154,50
|14.807.614.707
|% 3,62
|
|EREGL
|40,32
|6.292.070.098
|% -0,64
|
|KOZAL
|595,00
|5.837.776.257
|% 5,31
|
|ASELS
|61,80
|5.710.445.490
|% -1,98
|
|KRDMD
|19,37
|5.608.088.752
|% -0,26
|
|EKGYO
|8,43
|3.136.803.818
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,68
|2.936.209.678
|% 0,21
|
|KRDMD
|19,37
|5.608.088.752
|% -0,26
|
|ISCTR
|11,62
|2.426.820.133
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,54
|3.485.250.278
|% 1,04
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7958
|18,7993
|% 0,00
|
|Euro
|20,3238
|20,3357
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,1308
|23,2468
|% 0,03
|
|Frank
|20,4132
|20,5362
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,01
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|15,24
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|7,23
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.857
|7.916
|37,00
|
|Yarım
|3.828
|3.874
|18,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.937
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|0,01
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,49
|
Seans Raporu
17:57
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem