***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-15.1 Özel Durumlar Tebliği, 23/7 maddesi kapsamında yapılan güncelleme açıklamasıdırŞirketimizin 22.03.2023 tarihinde KAP'ta duyurmuş olduğu, ve onaylı izahnamenin fon kullanım raporunu ihtiva eden Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları sayfa 32'de yer alan Akışkanlı Yataklı Buhar Kazanı'nın Yozgat Boğazlıyan'da bulunan fabrikamız bünyesinde inşaası için 23.05.2023 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilecektir.Kampanya dönemine tamamlanması beklenen söz konusu üretim tesisinin, şirketimizin stratejik planları doğrultusunda enerji maliyetlerini düşürecek olması ile birlikte, üretim verimliliği ve nakit döngüsü üzerinde olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152618BIST