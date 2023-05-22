***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 10:43
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-15.1 Özel Durumlar Tebliği, 23/7 maddesi kapsamında yapılan güncelleme açıklamasıdır
Şirketimizin 22.03.2023 tarihinde KAP'ta duyurmuş olduğu, ve onaylı izahnamenin fon kullanım raporunu ihtiva eden Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları sayfa 32'de yer alan Akışkanlı Yataklı Buhar Kazanı'nın Yozgat Boğazlıyan'da bulunan fabrikamız bünyesinde inşaası için 23.05.2023 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilecektir.
Kampanya dönemine tamamlanması beklenen söz konusu üretim tesisinin, şirketimizin stratejik planları doğrultusunda enerji maliyetlerini düşürecek olması ile birlikte, üretim verimliliği ve nakit döngüsü üzerinde olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152618
BIST
13:104.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -12,39
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1019,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1021,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1118
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:101.262,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.262,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:10
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRLSM
|8,51
|58.887.363
|% 9,24
|
|SAMAT
|28,94
|180.801.545
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,42
|28.111.767
|% -6,30
|
|GSRAY
|8,34
|158.418.299
|% -5,23
|
|THYAO
|135,20
|1.884.603.723
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,30
|954.934.810
|% 3,07
|
|SASA
|104,50
|945.880.087
|% 5,40
|
|EUPWR
|84,00
|927.186.248
|% 7,14
|
|KCHOL
|76,75
|886.110.516
|% -1,60
|
|EKGYO
|6,32
|731.045.303
|% 4,12
|
|ISCTR
|10,56
|859.757.046
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,00
|639.869.898
|% -1,10
|
|AKBNK
|14,78
|715.606.768
|% -1,34
|
|KOZAL
|18,91
|873.691.723
|% 3,90
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8218
|19,8261
|% 0,07
|
|Euro
|21,4832
|21,5269
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,5944
|24,7177
|% 0,04
|
|Frank
|22,0560
|22,1888
|% 0,53
|
|Riyal
|5,2698
|5,2963
|% 0,05
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,47
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.514
|4.662
|55,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.310
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-0,04
|