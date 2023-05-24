***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerimizin, üretim süreçlerine destek vermek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan avans ödemelerine ilişkin, 2023-2024 kampanya dönemi avans ödeme takvimi, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24/05/2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Bu karara göre 2023-2024 kampanya döneminde-Ekim avansı olarak dekara 60 TL,-Çapa avansı olarak 15.06.2023 tarihinde ton başına 80 TL,-Kurban bayramı avansı olarak 22.06.2023 tarihinde ton başına 20 TL,-1. Sulama avansı olarak 12-13.07.2023 tarihlerinde ton başına 70 TL,-2. Sulama avansı olarak 15-16.08.2023 tarihlerinde 60 TL,-3. Sulama avansı olarak 14.09.2023 tarihinde ton başına 40 TL,-Söküm avansı olarak ton başına 150 TL,ödenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153310BIST