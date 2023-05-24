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***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2023 13:32
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerimizin, üretim süreçlerine destek vermek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan avans ödemelerine ilişkin, 2023-2024 kampanya dönemi avans ödeme takvimi, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24/05/2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Bu karara göre 2023-2024 kampanya döneminde
-Ekim avansı olarak dekara 60 TL,
-Çapa avansı olarak 15.06.2023 tarihinde ton başına 80 TL,
-Kurban bayramı avansı olarak 22.06.2023 tarihinde ton başına 20 TL,
-1. Sulama avansı olarak 12-13.07.2023 tarihlerinde ton başına 70 TL,
-2. Sulama avansı olarak 15-16.08.2023 tarihlerinde 60 TL,
-3. Sulama avansı olarak 14.09.2023 tarihinde ton başına 40 TL,
-Söküm avansı olarak ton başına 150 TL,
ödenmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153310


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Gümüş Gr. 14,98 15,01 0,03  
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