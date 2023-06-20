***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değeler A.Ş. ile imzalanan fiyat istikrarı sözleşmesi kapsamında 18.05.2023 - 16.06.2023 tarihleri arasında şirketimiz hesabına toplam 17.466.339 adet lot alınmıştır.Bu kapsamda alınan paylar, onaylı izahnamede de belirtilen satmama taahhüdü uyarınca halka arzdan itibaren 1 yıl boyunca elden çıkarılmayacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160271BIST