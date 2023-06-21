***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mali tablolarının oluşturulması ile ilgili çalışmaların devam etmesi nedeniyle 10.07.2023 tarihine kadar yayınlanması gereken 01.05.2022-30.04.2023 tarihli finansal tablo ve raporların yayınlanması için SPK'dan 30 gün ek süre talep edilmiş olup, kabulü durumunda söz konusu finansal tablo ve raporlarımızın 09.08.2023 (dahil) tarihine kadar yayınlanması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160834BIST