***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2023 14:11
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mali tablolarının oluşturulması ile ilgili çalışmaların devam etmesi nedeniyle 10.07.2023 tarihine kadar yayınlanması gereken 01.05.2022-30.04.2023 tarihli finansal tablo ve raporların yayınlanması için SPK'dan 30 gün ek süre talep edilmiş olup, kabulü durumunda söz konusu finansal tablo ve raporlarımızın 09.08.2023 (dahil) tarihine kadar yayınlanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160834
BIST
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16:465.235
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -16,92
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.223
En Yüksek
5.329
16:4623,5478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0123
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
16:4625,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
16:461.456,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -9,97
|Açılış
|: 1.456,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler16:44
|POLTK
|2.772,00
|33.455.934
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|111.731.943
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|16.401.223
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|168.394.315
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|79.845.707
|% 9,99
|
|ATSYH
|63,90
|1.453.469
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|5.826.579
|% -9,99
|
|BMSTL
|54,30
|38.163.180
|% -9,95
|
|KAPLM
|87,40
|79.231.812
|% -9,94
|
|IHAAS
|102,20
|59.914.840
|% -9,24
|
|THYAO
|170,30
|4.659.594.532
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|KCHOL
|95,35
|1.777.712.591
|% -0,68
|
|ASELS
|49,28
|1.709.953.939
|% 1,65
|
|YKBNK
|12,55
|2.616.102.963
|% 0,88
|
|AKBNK
|19,27
|2.473.003.589
|% 1,21
|
|ISCTR
|13,33
|1.653.834.377
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,52
|691.860.017
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,36
|1.585.810.919
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5296
|23,5684
|% 0,04
|
|Euro
|25,3000
|25,3500
|% -0,20
|
|Sterlin
|29,8380
|29,9877
|% -0,47
|
|Frank
|26,0881
|26,2452
|% -0,19
|
|Riyal
|6,2601
|6,2915
|% -0,03
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-11,34
|
|Altın Gr.
|1.460
|1.460
|-6,73
|
|Cumhuriyet
|9.556
|9.701
|-69,00
|
|Tam
|9.514
|9.757
|-62,66
|
|Yarım
|4.623
|4.748
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.374
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|17,24
|17,26
|-0,30
|
|B. Petrol
|75,83
|75,83
|-0,07
|