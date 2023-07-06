***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, özel hesap dönemine tabi olup 2022 yılı finansal tabloları (01.05.2022-30.04.2023), Sermaye Piyasası Kurulundan alınan ek süre ile 28.07.2023 tarihine kadar yayınlanacaktır.04.07.2023 tarihinde Fortune 500 Türkiye 2022 Araştırması kapsamında ilgili kurum tarafından yayınlanan Türkiye'nin ilk 500 ‘ünde yer alan şirketler sıralamasında kullanılan finansal bilgiler, şirketimizin güncel finansal bilgilerini içermemektedir.Şirketimiz tarafından ilgili kurum ile 2022 (01.05.2022/30.04.2023) yılına ait herhangi bir finansal veri paylaşılmamış olup basın yayın organlarında yayınlanan 2022 yılı ile ilgili sıralamaya ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166226BIST