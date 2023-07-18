***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2023 10:54
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 03.01.2023 tarihinde tescilini talep etmiş olduğu "KAYSERİ ŞEKER BAKLİYAT" ibareli marka, 03.01.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunmak üzere tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172909
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