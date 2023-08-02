***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.08.2023 tarih ve 7450 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2023/2024 pazarlama yılı şeker kotaları belirlenmiştir. Buna göre- Ülke toplam pancar şekeri A kotası önceki döneme göre %5,82 artış ile 2 milyon 837 bin 250 ton ve B kotası, A kotasının %5'i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlenmiştir.- Şirketimiz pancar şekeri A kotası 429 bin 550 tondan %10,55 artış ile 474 bin 870 ton ve B kotası 23 bin 744 ton olarak belirlenmiştir.2023/2024 pazarlama yılı şeker kotası tahsisine göre Şirketimiz sektör sıralamasında 2. sıraya yükselmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179489BIST