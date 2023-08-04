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***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2023 15:46
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 12.07.2023 tarihinde yapılan
 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 70.000.000 TL'den, 50.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş ve buna istinaden yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde onaylandığı yayınlanmıştır. Artırıma konu olan 50.000.000 TL tescil işlemleri öncesi nakden ve defaten ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180791


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Altın Gr. 1.685 1.686 9,38  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.993 11.077 -27,00  
Yarım 5.501 5.564 -14,00  
Çeyrek 2.750 2.782 -7,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,59 0,01  
Gümüş Gr. 20,50 20,51 0,08  
B. Petrol 85,80 85,80 0,66  
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