***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 12.07.2023 tarihinde yapılanOlağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 70.000.000 TL'den, 50.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş ve buna istinaden yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde onaylandığı yayınlanmıştır. Artırıma konu olan 50.000.000 TL tescil işlemleri öncesi nakden ve defaten ödenecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180791BIST