***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 15:46
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 12.07.2023 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 70.000.000 TL'den, 50.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş ve buna istinaden yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde onaylandığı yayınlanmıştır. Artırıma konu olan 50.000.000 TL tescil işlemleri öncesi nakden ve defaten ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180791
BIST
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17:467.393
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 171,63
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:4626,9841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0373
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:4629,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2602
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:461.685,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.685,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BIENY
|68,75
|1.362.810.157
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|71.715.983
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.374.788
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.603.214
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.457.025
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|68.584.751
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.615.443
|% -9,94
|
|CVKMD
|320,30
|982.960.414
|% -8,07
|
|THYAO
|249,00
|12.691.119.175
|% 5,96
|
|ASTOR
|112,00
|5.848.981.732
|% -1,06
|
|EREGL
|40,96
|4.965.971.207
|% 1,39
|
|KONTR
|248,10
|4.625.564.954
|% -1,43
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|EKGYO
|8,88
|4.073.474.800
|% 0,23
|
|YKBNK
|14,38
|4.306.446.122
|% 2,28
|
|ISCTR
|15,96
|4.033.631.190
|% 3,91
|
|CEMAS
|3,27
|557.680.113
|% 4,81
|
|SKBNK
|3,09
|507.031.798
|% 1,31
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9779
|26,9841
|% 0,14
|
|Euro
|29,7554
|29,7833
|% 0,88
|
|Sterlin
|34,3666
|34,5390
|% 0,63
|
|Frank
|30,8803
|31,0664
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,14
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.686
|9,38
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.993
|11.077
|-27,00
|
|Yarım
|5.501
|5.564
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.782
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,51
|0,08
|
|B. Petrol
|85,80
|85,80
|0,66
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG