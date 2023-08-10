***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 10:21
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Panpet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 10.08.2023 tarihinde Kayseri İli Kocasinan İlçesinde faaliyet göstermek üzere Akaryakıt İstasyonunun açılışı gerçekleştirilecektir.
Bu tesisin, konsolide finansal tablolarımıza olumlu etki yapması beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183367
BIST
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11:287.694
En Düşük
|Değişim
|: 1,23%
|| 93,20
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:2827,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0514
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:2829,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1986
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8488
En Düşük
28,7774
11:281.670,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.670,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,40
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:26
|DOCO
|3.940,30
|39.791.542
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|11.322.804
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|7.506.673
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|427.981.095
|% 9,99
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.905.228
|% -9,95
|
|VERTU
|35,50
|110.338.580
|% -9,21
|
|DERIM
|16,43
|47.479.024
|% -8,37
|
|THYAO
|267,50
|5.984.339.744
|% 2,88
|
|YKBNK
|16,12
|3.431.771.768
|% 0,50
|
|AKBNK
|31,32
|2.961.778.180
|% 1,16
|
|ISCTR
|17,55
|2.916.730.605
|% -0,45
|
|ASTOR
|123,30
|1.961.348.084
|% 5,29
|
|YKBNK
|16,12
|3.431.771.768
|% 0,50
|
|ISCTR
|17,55
|2.916.730.605
|% -0,45
|
|SKBNK
|3,39
|473.714.193
|% -0,88
|
|ASGYO
|19,26
|1.931.512.890
|% -4,94
|
|AKBNK
|31,32
|2.961.778.180
|% 1,16
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0365
|27,0414
|% 0,19
|
|Euro
|29,8158
|29,8589
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,4033
|34,5758
|% 0,47
|
|Frank
|30,8488
|31,0347
|% 0,61
|
|Riyal
|7,1847
|7,2207
|% 0,12
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,72
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.139
|11.239
|24,00
|
|Yarım
|5.578
|5.645
|12,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.823
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,70
|87,70
|0,15
|
Seans Raporu
11:26
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 28 artarak (% 1.15 ) 8, 355
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11:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, OYLUM
-
11:41XU100
Endeks 7, 689 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 51, 754.00 milyon TL de
-
11:41ICUGS
Yüzde 5.15 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 124 adet işlem
-
11:40INGRM
Yüzde 7.73 oranında artışla 1, 214.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 618 adet işlem