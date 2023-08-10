***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Panpet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 10.08.2023 tarihinde Kayseri İli Kocasinan İlçesinde faaliyet göstermek üzere Akaryakıt İstasyonunun açılışı gerçekleştirilecektir.Bu tesisin, konsolide finansal tablolarımıza olumlu etki yapması beklenmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183367BIST