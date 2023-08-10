***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.08.2023 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğu, sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 70.000.000 TL'den, 50.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup, 50.000.000 TL artış bedeli nakden ödenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183559BIST