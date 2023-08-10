***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 15:28
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2023 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğu, sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız Pandoğa Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 70.000.000 TL'den, 50.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup, 50.000.000 TL artış bedeli nakden ödenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183559
BIST
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17:187.577
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -23,35
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1827,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:1829,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2389
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:181.665,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.665,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TRCAS
|18,70
|308.395.438
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.602.818
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.187.110
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.153.013.247
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.789.309.149
|% -9,97
|
|THYAO
|261,90
|13.144.417.229
|% 0,73
|
|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
|
|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
|
|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
|
|ASTOR
|118,80
|7.046.252.038
|% 1,45
|
|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
|
|SKBNK
|3,76
|2.321.801.134
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
|
|EKGYO
|8,67
|2.890.193.101
|% -4,30
|
|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0135
|27,0648
|% 0,28
|
|Euro
|29,8173
|29,8678
|% 0,80
|
|Sterlin
|34,4185
|34,5911
|% 0,52
|
|Frank
|30,8397
|31,0255
|% 0,58
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,40
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.113
|11.210
|-5,00
|
|Yarım
|5.565
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.815
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,20
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,41
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, KOZAL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 761
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BVSAN, SKBNK, FORTE, ONCSM, OYLUM, KENT, ULUFA, BRKSN, BRSAN, TETMT
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, CASA, ASGYO, VERTU, DGGYO, BSOKE, DERIM, LUKSK, PRZMA
-
17:31
MTRKS, ADEL, BIMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında