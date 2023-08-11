***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin onaylı izahnamenin fon kullanım raporunu ihtiva eden ve sayfa 32'de yer alan Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali Yatırımı kapsamındaŞirketimiz ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) arasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) anlaşması imzalanmış olup, Yozgat ili Yenipazar ilçesi (950 kWe) ile Boğazlıyan Ovakent'e (950 kWe) olmak üzere toplamda 1.9 mWe kapasiteli GES yatırımımız kapsamında, Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşmaları yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184386BIST