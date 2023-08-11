***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 11:50
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin onaylı izahnamenin fon kullanım raporunu ihtiva eden ve sayfa 32'de yer alan Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali Yatırımı kapsamında
Şirketimiz ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) arasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-4) anlaşması imzalanmış olup, Yozgat ili Yenipazar ilçesi (950 kWe) ile Boğazlıyan Ovakent'e (950 kWe) olmak üzere toplamda 1.9 mWe kapasiteli GES yatırımımız kapsamında, Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşmaları yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184386
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|1.918
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|1.669
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|-31,00
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|11.192
|4,00
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|Yarım
|5.561
|5.622
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|2.780
|2.811
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|22,76
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