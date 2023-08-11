***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 15:21
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Yozgat ili Yenifakılı ilçesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılması planlanan 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı ile ilgili yer tahsisi başvurumuz "Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usül ve Esaslar" gereğince Yozgat Valiliği nezdinde toplanan komisyon toplantısında değerlendirilmiş olup, 09.08.2023 tarihinde komisyon tarafından onaylanarak ilgili bakanlığın onayına sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184447
BIST
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17:147.695
En Düşük
|Değişim
|: 3,41%
|| 253,48
|Açılış
|: 7.442
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|Önceki Kapanış
|: 7.442
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7.398
En Yüksek
7.696
17:1427,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0482
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
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27,4046
En Düşük
26,9847
17:1429,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0747
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,8500
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30,2292
En Düşük
29,3037
17:141.667,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.667,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
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1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:14
|SAYAS
|58,85
|153.960.491
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.824.341
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.768.165
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,34
|297.587.769
|% -55,25
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.456,60
|101.959.301
|% -9,04
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|264,90
|11.528.192.954
|% 2,48
|
|ASTOR
|124,10
|6.732.871.533
|% 2,90
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|5.465.449.907
|% 2,50
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,68
|3.643.966.581
|% 2,12
|
|SKBNK
|3,82
|1.491.094.572
|% 1,87
|
|YKBNK
|15,65
|5.296.183.938
|% -0,45
|
|ISCTR
|17,17
|5.326.483.322
|% -0,58
|
|AKBNK
|30,66
|5.951.200.932
|% 0,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0405
|27,0463
|% 0,18
|
|Euro
|29,6967
|29,7110
|% 0,25
|
|Sterlin
|34,2608
|34,4326
|% 0,31
|
|Frank
|30,7192
|30,9043
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1865
|7,2225
|% 0,07
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|7,28
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.124
|11.214
|26,00
|
|Yarım
|5.571
|5.633
|13,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,29
|
Seans Raporu
17:14
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17:29DAGHL
Yüzde 6.32 oranında artışla 13.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 185 adet işlem
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17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 229, 08 artarak (% 2.83 ) 8, 336
-
17:27XU100
Endeks 7, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 15 üstünde . İşlem hacmi 131, 673.00 milyon TL de
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17:27TGSAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 26.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939, 885 adet işlem
-
17:25DEVA
Yüzde 6.76 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 622, 506 adet işlem