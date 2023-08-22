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***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.08.2023 09:44
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında, Şirketimiz işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 01/02/2023-31/01/2025 tarihleri arasını kapsayan 30. Dönem toplu iş sözleşmesi 21.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Bu sözleşmeye göre ilk birinci yıl için ortalama zam oranı %107,49 olarak belirlenmiş olup, 2.yıl 3.dönem ve 4.dönem için enflasyon oranında ücret artışı belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188085


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Altın Ons 1.901 1.901 6,10  
Altın Gr. 1.661 1.662 8,18  
Cumhuriyet 11.372 11.543 47,00  
Tam 11.181 11.271 25,00  
Yarım 5.608 5.661 12,00  
Çeyrek 2.795 2.831 7,00  
Gümüş.Ons 23,35 23,37 0,05  
Gümüş Gr. 20,41 20,44 0,08  
B. Petrol 84,33 84,33 -0,13  
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