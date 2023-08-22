***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2023 09:44
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında, Şirketimiz işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 01/02/2023-31/01/2025 tarihleri arasını kapsayan 30. Dönem toplu iş sözleşmesi 21.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Bu sözleşmeye göre ilk birinci yıl için ortalama zam oranı %107,49 olarak belirlenmiş olup, 2.yıl 3.dönem ve 4.dönem için enflasyon oranında ücret artışı belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188085
BIST
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10:577.834
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 37,48
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.832
En Yüksek
7.903
10:5727,2116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0695
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5729,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1552
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:571.662,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.662,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:55
|NETAS
|47,32
|13.436.752
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|PAPIL
|37,44
|44.556.824
|% 9,99
|
|INGRM
|861,10
|7.739.567
|% -9,99
|
|SDTTR
|372,20
|681.939.416
|% -7,99
|
|GSDDE
|9,48
|43.880.907
|% -7,69
|
|ONCSM
|200,80
|55.587.652
|% -7,38
|
|AVHOL
|101,70
|44.541.783
|% -6,78
|
|TUPRS
|145,70
|5.062.250.743
|% 4,29
|
|THYAO
|262,70
|4.674.425.167
|% 1,43
|
|EREGL
|44,86
|2.386.708.008
|% -0,31
|
|TCELL
|58,50
|1.853.611.694
|% 2,90
|
|KLSER
|115,30
|1.527.165.502
|% 9,39
|
|SKBNK
|4,10
|315.082.171
|% 1,49
|
|ODAS
|12,64
|886.399.831
|% 2,51
|
|YKBNK
|15,93
|976.189.358
|% -0,50
|
|EREGL
|44,86
|2.386.708.008
|% -0,31
|
|ZOREN
|5,06
|262.183.141
|% 2,02
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1966
|27,2041
|% 0,23
|
|Euro
|29,7401
|29,7596
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,7075
|34,8816
|% 0,54
|
|Frank
|30,8849
|31,0709
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2300
|7,2662
|% 0,21
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.662
|8,18
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.181
|11.271
|25,00
|
|Yarım
|5.608
|5.661
|12,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,44
|0,08
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,13
|
Seans Raporu
10:55
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKSUN, QNBFL, DAGHL, UMPAS, FADE, MEGAP, NETAS, TATEN, DOAS, KAYSE
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11:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INGRM, TETMT