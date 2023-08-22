***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) arasında, Şirketimiz işyerleri için işletme seviyesinde akdedilen 01/02/2023-31/01/2025 tarihleri arasını kapsayan 30. Dönem toplu iş sözleşmesi 21.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.Bu sözleşmeye göre ilk birinci yıl için ortalama zam oranı %107,49 olarak belirlenmiş olup, 2.yıl 3.dönem ve 4.dönem için enflasyon oranında ücret artışı belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188085BIST