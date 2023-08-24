***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Pan Doğa Sanayi ve Ticaret A.Ş., İncesu Bölgesi çiftlik arazisine yapılacak olan ilave ahır ve yeni sağımhane yatırımı ile makine ekipman ve ithal hayvan alımı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bölgesel yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunmuş ve sabit yatırım tutarı 75.627.169 TL olan Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189308BIST