***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 16:30
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Pan Doğa Sanayi ve Ticaret A.Ş., İncesu Bölgesi çiftlik arazisine yapılacak olan ilave ahır ve yeni sağımhane yatırımı ile makine ekipman ve ithal hayvan alımı kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bölgesel yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunmuş ve sabit yatırım tutarı 75.627.169 TL olan Yatırım Teşvik Belgesi onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189308
BIST
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17:407.551
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -51,43
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:4025,8560
En Yüksek
|Değişim
|: -4,90%
|| -1,3333
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:4028,1665
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -1,3598
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:401.590,47
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -83,76
|Açılış
|: 1.590,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:38
|GARAN
|54,45
|6.867.167.800
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,10
|2.602.365.233
|% -12,47
|
|ADEL
|677,90
|347.745.117
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.673.240
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.163.160
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.381.956
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|THYAO
|233,00
|12.769.027.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.661.679.083
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,45
|5.223.343.271
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,16
|2.202.869.835
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7805
|25,8003
|% -5,11
|
|Euro
|27,9877
|28,0802
|% -4,90
|
|Sterlin
|32,4561
|32,6189
|% -5,86
|
|Frank
|29,0841
|29,2593
|% -5,69
|
|Riyal
|6,8426
|6,8769
|% -5,29
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,63
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,16
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,07
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53DGNMO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 829, 265 adet işlem
-
17:52AKFGY
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 689, 799 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 7 artarak (% 0.33 ) 8, 122
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17:51XU100
Endeks 7, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 209, 760.00 milyon TL de
-
17:51SELVA
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 787, 258 adet işlem