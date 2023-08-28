***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2023 16:49
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.08.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilen Hurşit DEDE, Gökhan GÜZAR, Adem ÖNER, Ender BATUKAN, Aziz Murat ULUĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Şaban GÜNER ve Mehmet ARSLAN arasında yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hurşit DEDE' nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan GÜZAR' ın seçilmesine,
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuyouna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189947
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0156
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2982
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.636,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.636,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4040
|26,5179
|% -0,06
|
|Euro
|28,3524
|28,9108
|% 1,04
|
|Sterlin
|33,3392
|33,5064
|% 0,21
|
|Frank
|29,9088
|30,0890
|% 0,04
|
|Riyal
|7,0550
|7,0903
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.639
|1.639
|5,11
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.964
|11.093
|-8,00
|
|Yarım
|5.499
|5.568
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.784
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,07
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL