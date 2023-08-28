***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.08.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilen Hurşit DEDE, Gökhan GÜZAR, Adem ÖNER, Ender BATUKAN, Aziz Murat ULUĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Şaban GÜNER ve Mehmet ARSLAN arasında yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hurşit DEDE' nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan GÜZAR' ın seçilmesine,Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.Kamuyouna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189947BIST