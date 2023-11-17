***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2023 14:08
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini talep etmiş olduğu "PAN TOHUMCULUK" ibareli marka, 01.08.2017 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,15.11.2023 tarihinde tescil edilmiŞtir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218657
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|% -9,96
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|CASA
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|AVTUR
|9,23
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|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
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|
|KLNMA
|53,50
|5.219.942
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|THYAO
|253,75
|8.496.919.202
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|IHLAS
|1,48
|132.428.230
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|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
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|YKBNK
|16,93
|1.345.832.287
|% 0,53
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|Satış
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|Euro
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|Sterlin
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