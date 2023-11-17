***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini talep etmiş olduğu "PAN TOHUMCULUK" ibareli marka, 01.08.2017 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,15.11.2023 tarihinde tescil edilmiŞtir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218657BIST