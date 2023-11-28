***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 14:27
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 7/12/2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca başlatmış olduğu çalışmalar sonucunda 26.11.2023 tarihi itibariyle T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şeker pancarı tarımında "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasını" almış bulunmaktadır. Şirketimiz sürdürülebilir tarımda geleceğe yön veren uygulamalarına devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220515
BIST
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17:008.071
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 8.116
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|: 8.107
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8.062
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8.149
17:0028,9204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 28,9400
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|Önceki Kapanış
|: 28,9300
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28,9384
En Düşük
28,8301
17:0031,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 31,7000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6000
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31,6204
17:001.879,92
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|: 0,48%
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|Açılış
|: 1.879,92
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|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
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1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler17:00
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.693.185
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|CVKMD
|394,25
|771.627.696
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.755.966
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.077.380
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.580.988
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.408.571.292
|% 0,19
|
|SASA
|48,82
|4.303.969.021
|% 4,67
|
|TUPRS
|154,50
|3.283.404.411
|% -0,96
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|AKBNK
|34,24
|2.776.130.995
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,22
|1.036.360.144
|% -1,69
|
|YKBNK
|19,27
|2.709.973.131
|% 1,37
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,27
|158.192.100
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,47
|801.456.763
|% -1,71
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9146
|28,9204
|% 0,05
|
|Euro
|31,7302
|31,7390
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,4515
|36,6343
|% 0,22
|
|Frank
|32,7691
|32,9665
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6897
|7,7282
|% 0,13
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,68
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|926,30
|931,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,95
|1.060,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,83
|2.023,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
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17:15NIBAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 856, 005 adet işlem
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17:12TURSG
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 308, 739 adet işlem
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.34 ) 7, 106
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MSGYO, CVKMD, BSOKE, SAFKR, POLTK, EKOS, ETYAT, JANTS, OZSUB, BIOEN
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17:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DAPGM, KSTUR, ORCAY, LIDER