***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 7/12/2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca başlatmış olduğu çalışmalar sonucunda 26.11.2023 tarihi itibariyle T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şeker pancarı tarımında "İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasını" almış bulunmaktadır. Şirketimiz sürdürülebilir tarımda geleceğe yön veren uygulamalarına devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220515BIST