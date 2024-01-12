***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023/2024 yılı C şekeri (ihracat şekeri) üretim miktarı dikkate alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından 30.04.2024 tarihine kadar ihraç edilmek üzere şirketimize 11 bin 832 ton şeker ihraç izni verilmiştir. Bu kapsamda şirketimiz doğrudan şeker ihracatına başlamıştır.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239060BIST