***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 16:12
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023/24 pazarlama yılı için Ticaret Bakanlığı tarafından şirketimize daha önce tahsis edilen ve 12.01.2024 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz 11 bin 832 ton şeker ihracat izin miktarı, yine Ticaret Bakanlığı tarafından 19 bin 608 ton artırılarak toplam 31 bin 440 tona yükseltilmiştir.
İlk izin tarihinden itibaren şirketimizin şeker ihracat miktarı 4 bin tona ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241381
BIST
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17:518.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 24,70
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.048
En Yüksek
8.117
17:5130,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5132,8077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0100
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:511.949,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.949,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:51
|HLGYO
|2,64
|79.680.976
|% 49,15
|
|BEGYO
|4,95
|476.426.304
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.366.707
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|219.038.572
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.945.219.805
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.044.188
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|SURGY
|41,90
|1.222.464.973
|% -9,74
|
|BAGFS
|26,24
|353.149.253
|% -9,14
|
|ASTOR
|111,90
|6.216.980.835
|% 9,38
|
|THYAO
|253,00
|5.654.437.726
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,02
|5.367.299.044
|% 1,32
|
|SASA
|36,66
|4.874.288.755
|% 8,59
|
|YKBNK
|22,34
|3.776.397.823
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,94
|2.278.673.324
|% 1,82
|
|ISCTR
|26,02
|5.367.299.044
|% 1,32
|
|YKBNK
|22,34
|3.776.397.823
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,49
|617.577.741
|% 2,28
|
|SASA
|36,66
|4.874.288.755
|% 8,59
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1313
|30,1347
|% 0,02
|
|Euro
|32,7909
|32,8077
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,0333
|38,2241
|% -0,18
|
|Frank
|34,5637
|34,7719
|% -0,41
|
|Riyal
|8,0124
|8,0526
|% 0,04
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|901,51
|903,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,66
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,10
|2.013,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
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