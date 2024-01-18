***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023/24 pazarlama yılı için Ticaret Bakanlığı tarafından şirketimize daha önce tahsis edilen ve 12.01.2024 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz 11 bin 832 ton şeker ihracat izin miktarı, yine Ticaret Bakanlığı tarafından 19 bin 608 ton artırılarak toplam 31 bin 440 tona yükseltilmiştir.İlk izin tarihinden itibaren şirketimizin şeker ihracat miktarı 4 bin tona ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241381BIST