***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilini talep etmiş olduğu, 2023/130176 Capoeria zirai ilaç markası, 03.10.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere 16.01.2024 tarihinde2023/130174 Mitropan zirai ilaç markası ise 03.10.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 17.01.2024 tarihinde tescil edilmiştir:Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241382BIST