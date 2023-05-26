***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksŞeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314 Kocasinan / KAYSERİ +90 352 331 24 00 +90 352 331 24 06 - 07Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoORHAN İNİK FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.08.2019 0352 331 24 00 yatirimci.iliskileri@kayseriseker.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 925467SEYİT MEHMET BOYRAZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 01.10.2019 0352 331 24 00-2355 yatirimci.iliskileri@kayseriseker.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 925444HASAN DİKER YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 02.06.2021 0352 331 24 00-2291 yatirimci.iliskileri@kayseriseker.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 914379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153986BIST