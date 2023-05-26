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***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.05.2023 08:46
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314 Kocasinan / KAYSERİ +90 352 331 24 00 +90 352 331 24 06 - 07

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ORHAN İNİK FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 01.08.2019 0352 331 24 00 yatirimci.iliskileri@kayseriseker.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 925467
SEYİT MEHMET BOYRAZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 01.10.2019 0352 331 24 00-2355 yatirimci.iliskileri@kayseriseker.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 925444
HASAN DİKER YATIRIMCI İLİŞKİLERİ UZMANI 02.06.2021 0352 331 24 00-2291 yatirimci.iliskileri@kayseriseker.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 914379




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153986


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MRGYO 4,54 9.878.941 % 7,58  
PSDTC 29,60 4.808.602 % 6,55  
PSDTC 29,60 4.808.602 % 6,55  
PSDTC 29,60 4.808.602 % 6,55  
PSDTC 29,60 4.808.602 % 6,55  
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10:35 Alış Satış %  
Dolar 19,9832 19,9876 % 0,30  
Euro 21,4659 21,4758 % 0,22  
Sterlin 24,6147 24,7382 % 0,51  
Frank 22,0276 22,1603 % 0,50  
Riyal 5,3133 5,3399 % 0,24  
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10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 11,47  
Altın Gr. 1.254 1.254 9,90  
Cumhuriyet 9.164 9.303 -261,00  
Tam 9.132 9.382 -233,64  
Yarım 4.471 4.605 23,00  
Çeyrek 2.242 2.302 11,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,09 0,34  
Gümüş Gr. 14,81 14,83 0,25  
B. Petrol 76,31 76,31 0,05  
Seans Raporu 10:35
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