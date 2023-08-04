***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2023 20:22
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GEDİK GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
KAZIM DUYGULU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
OĞUZHAN ULU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ALMAK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181084
BIST
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18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0307
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:0529,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2047
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.684,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.684,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9789
|26,9981
|% 0,19
|
|Euro
|29,7087
|29,7284
|% 0,70
|
|Sterlin
|34,3000
|34,4720
|% 0,43
|
|Frank
|30,7826
|30,9680
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1685
|7,2044
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|8,23
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.982
|11.070
|-34,00
|
|Yarım
|5.495
|5.561
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.780
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKCNS
Yüzde 6.90 oranında artışla 116.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 152, 710 adet işlem
-
17:58TDGYO
Yüzde 8.62 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 024 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ISCTR, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 144, 39 artarak (% 2.24 ) 6, 576
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG