***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.01.2024 09:33
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL GEDİK GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
KAZIM DUYGULU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
OĞUZHAN ULU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÜMİT ALMAK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÜMÜT ÖZKARA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243165
BIST
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10:108.443
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 97,00
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.443
10:1030,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2532
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3300
|
30,4182
En Düşük
30,1690
10:1032,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2483
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0490
En Düşük
32,7672
10:101.981,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 27,68
|Açılış
|: 1.981,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.981,61
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MIPAZ
|71,00
|60.744.028
|% 9,99
|
|TARKM
|816,50
|309.310.831
|% 9,97
|
|BAYRK
|38,64
|26.227.090
|% 9,96
|
|ORMA
|164,00
|8.248.743
|% 9,55
|
|KBORU
|151,90
|76.379.916
|% 9,44
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|VKFYO
|28,30
|24.849.650
|% -4,71
|
|EUKYO
|16,25
|1.350.491
|% -4,07
|
|VANGD
|18,50
|3.004.231
|% -3,34
|
|ULAS
|26,30
|3.895.590
|% -3,31
|
|THYAO
|265,25
|1.603.747.950
|% 2,02
|
|TUPRS
|150,20
|381.340.933
|% 1,76
|
|EREGL
|43,88
|379.869.747
|% 1,34
|
|ASELS
|49,90
|358.477.659
|% 1,46
|
|PGSUS
|755,00
|339.098.651
|% 1,27
|
|TSPOR
|1,60
|40.234.855
|% -1,48
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|EKGYO
|10,27
|199.274.990
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,56
|69.108.740
|% 1,11
|
|AKFGY
|2,10
|23.144.420
|% 0,96
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3399
|30,3531
|% 0,84
|
|Euro
|32,9353
|32,9583
|% 0,76
|
|Sterlin
|38,4614
|38,6543
|% 0,90
|
|Frank
|35,0435
|35,2546
|% 1,00
|
|Riyal
|8,0684
|8,1088
|% 0,83
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,01
|% 0,66
|
|Platin
|914,82
|916,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,00
|958,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,41
|2.031,71
|% 0,66
|