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***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.06.2023 14:00
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki
Açıklamalar

Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satışı işine istinaden 141.500 Ton (141.500.000 Kg) tutarlı sipariş alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159388


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PASEU 33,26 42.046.327 % 9,99  
YKSLN 10,69 71.402.532 % 9,98  
PRKAB 27,36 112.123.256 % 9,97  
FORTE 16,12 12.442.206 % 9,96  
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Dolar 23,6688 23,6750 % 0,12  
Euro 25,9230 25,9279 % 0,25  
Sterlin 30,1877 30,3391 % 0,11  
Frank 26,4369 26,5961 % 0,03  
Riyal 6,2918 6,3233 % 0,04  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 6,42  
Altın Gr. 1.495 1.495 5,74  
Cumhuriyet 9.831 9.980 56,00  
Tam 9.828 10.096 108,86  
Yarım 4.815 4.898 14,00  
Çeyrek 2.407 2.449 7,00  
Gümüş.Ons 23,98 24,00 0,10  
Gümüş Gr. 18,25 18,28 0,10  
B. Petrol 75,52 75,52 -0,15  
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