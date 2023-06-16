***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.06.2023 14:00
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu etki
Açıklamalar
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satışı işine istinaden 141.500 Ton (141.500.000 Kg) tutarlı sipariş alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159388
BIST
14:145.540
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 44,37
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1423,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0255
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1425,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0679
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:141.495,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:12
|PRKME
|17,60
|36.716.996
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.046.327
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|71.402.532
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.123.256
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.442.206
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|16.333.802
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.096
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.339.228
|% -9,95
|
|METUR
|5,82
|96.217.341
|% -6,73
|
|THYAO
|184,60
|4.198.199.915
|% 0,87
|
|YKBNK
|13,08
|2.488.621.109
|% 0,69
|
|AKBNK
|19,31
|2.274.569.408
|% 0,42
|
|ISCTR
|13,81
|1.508.852.750
|% 0,07
|
|EREGL
|37,00
|1.462.194.994
|% 1,09
|
|YKBNK
|13,08
|2.488.621.109
|% 0,69
|
|EKGYO
|7,38
|1.043.299.037
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,31
|2.274.569.408
|% 0,42
|
|ISCTR
|13,81
|1.508.852.750
|% 0,07
|
|ZOREN
|2,97
|184.870.115
|% -1,98
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6688
|23,6750
|% 0,12
|
|Euro
|25,9230
|25,9279
|% 0,25
|
|Sterlin
|30,1877
|30,3391
|% 0,11
|
|Frank
|26,4369
|26,5961
|% 0,03
|
|Riyal
|6,2918
|6,3233
|% 0,04
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|108,86
|
|Yarım
|4.815
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
|