***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 07.09.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliği uyarınca Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına 1-Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ARSLAN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban GÜNER Üye Yönetim Kurulu Üyesi Adem ÖNER Üye Finans ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Orhan İNİK Üye 2-Denetimden Sorumlu Komite Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban GÜNER Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ARSLAN Üye 3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ARSLAN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban GÜNER Üye Karar vermiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192842BIST