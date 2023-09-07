***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.09.2023 20:09
***KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.09.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliği uyarınca Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına 1-Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ARSLAN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban GÜNER Üye Yönetim Kurulu Üyesi Adem ÖNER Üye Finans ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Orhan İNİK Üye 2-Denetimden Sorumlu Komite Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban GÜNER Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ARSLAN Üye 3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ARSLAN Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şaban GÜNER Üye Karar vermiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192842
BIST
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18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 156,00
|Açılış
|: 8.218
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|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.358
18:0526,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0191
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
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27,2329
En Düşük
26,7332
18:0528,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0059
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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29,0760
En Düşük
28,6883
18:051.655,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.655,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
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1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|22,44
|29.074.036
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|3.753.892
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|1.172.556
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.369.521
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|111.750.804
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|98.034.224
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|435.466.394
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|370.919.077
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|775.804.981
|% -9,98
|
|BYDNR
|59,10
|3.823.986.993
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 1,99
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 2,07
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 4,70
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8232
|26,8351
|% 0,07
|
|Euro
|28,7438
|28,7744
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,3875
|33,5549
|% -0,13
|
|Frank
|29,9450
|30,1254
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1305
|7,1662
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|2,17
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.984
|11.091
|-20,00
|
|Yarım
|5.509
|5.567
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.783
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,21
|
|B. Petrol
|89,88
|89,88
|-0,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:57POLHO
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17:54OZRDN
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17:51
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